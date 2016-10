Wolfenstein: New Colossus - Synchronsprecher liefert Hinweis auf The New Order-Nachfolger

Nachdem bereits mehrere Hinweise auf einen Nachfolger zu Wolfenstein: The New Order aufgetauchten, gestellt sich nun dank B.J. Blazkowicz-Sprecher Brian Bloom ein weiterer hinzu.

Von Tim Hödl |

Mit Wolfenstein: The New Order feierte eine der bekanntesten Shooter-Serien 2014 ihre fulminante Rückkehr. Nur etwa ein Jahr später folgte das herrlich überdrehte Prequel The Old Blood – seitdem warten Fans auf die Ankündigung eines neuen Teils. Dass das Team von MachineGames aktuell an einem weiteren Spiel im Wolfenstein-Universum arbeitet, gilt dabei für viele als sicher. Schließlich erklärten die Entwickler bereits 2014, einen Nachfolger zu The New Order entwickeln zu wollen. 2015 wiederum lieferte die Synchronsprecherin Alicja Bachleda-Curus eindeutige Hinweise auf einen neuen Ableger. Und dann war da ja noch die Bethesda-Pressekonferenz im Rahmen der E3 2016.

Dort präsentierte der Publisher für kurze Zeit ein Bild im DOS-Look, das auf ein Wolfenstein-Spiel namens New Colossus hindeutete. Zu genau diesem Titel äußert sich nun Schauspieler Brian Bloom, der The New Order-Held B.J. Blazkowicz seine Stimme lieh. Im Gespräch mit Two Left Sticks erklärt er:

Mit dieser Antwort bin ich auf der sicheren Seite. Wenn du dir Bethesdas Lineup zur E3 2016 anschaust, da gab es diesen Titel, auf den in einer coolen Art hingewiesen wurde. Das hat ein kleines Lauffeuer entfacht. Diese subtile, sehr einfache DOS-Anzeige, die die Spiele aufreiht. Vielleicht arbeiten wir gerade daran, während wir uns hier unterhalten.

Spannend an dieser Antwort ist nicht nur, dass sie einen weiteren Hinweis auf eine mögliche Fortsetzung zu The New Order liefert, sondern auch die Rückkehr von Blazkowicz in Aussicht stellt. Denn – Achtung, Spoiler – das Spiel ließ offen, ob Blazkowicz am Ende überlebt. Da eine offizielle Ankündigung zu einem neuen Wolfenstein-Spiel aber immer noch aussteht, haben wir uns in dieser Sache an Bethesda gewendet. Sobald wir eine Antwort bekommen, lassen wir es euch wissen.

Welche Wünsche habt ihr an einen neuen Wolfenstein-Ableger?