Assassin's Creed: Origins - CGI-Trailer stimmt mit Mumifizierung & Kleopatra auf altes Ägypten ein

Sonntag, 20. August 2017 um 21:20

Pünktlich zur gamescom spendiert Ubisoft während des pre-gamescom-Streams von Microsoft einen neuen Trailer zu Assassin's Creed: Origins und entführt uns erneut nach Ägypten. Der stimmungsvolle Trailer zeigt allerdings kein neues Gameplay. Stattdessen handelt es sich um einen CGI-Trailer, der die Stimmung des alten Ägyptens einfängt und wiedergibt. Er zeigt nicht nur den neuen Helden des nächsten Assassinen-Spiels in Aktion, sondern lässt uns außerdem einen Blick auf Kleopatra und Mumifizierung werfen.

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober für PS4, Xbox One und PC. Das Spiel wird kompatibel mit Xbox One X zum Launch der Konsole am 7. November 2017.