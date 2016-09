BioShock 2 - Grafik-Vergleich: PS3 Original gegen PS4 Remaster

BioShock: The Collection umfasst alle drei bis dato veröffentlichten Hauptspiele der BioShock-Shooter-Reihe: BioShock (2007), BioShock 2 (2010) und BioShock Infinite (2013). Die Sammlung enthält zudem alle Einzelspieler-Erweiterungen sowie die neue Videoreihe »Director’s Commentary: Imagining BioShock« mit Einblicken von des Creative Directors Ken Levine. Für die PlayStation 4 und die Xbox One wurden die Spiele für eine Auflösung von 1080p und 60 FPS angepasst, was auf dem PC in allen Teilen von vornherein unterstützt wurde.