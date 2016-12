Call of Duty: Modern Warfare Remastered - PS4 gegen PS4 Pro im Grafik-Vergleich

Montag, 12. Dezember 2016 um 16:17

Wir vergleichen die Grafik von Call of Duty Modern Warfare Remastered auf der PS4 Pro in 4K mit der PS4. Das Video gibt es in 4K bei Candyland auf YouTube.

Die Entwickler haben die PS4 Pro Untersützung in einem Blog-Eintrag zugesagt: »PS4 Pro support is a definite go, with support for richer textures and dynamic 4K graphics on top of the series' signature fluid Framerate« – aber können sie ihr versprechen halten?

Call of Duty Modern Warfare Remastered läuft auf der PS4 Pro mit einer höheren nativen Auflösung – wir gehen von 1620p aus, die dann auf 2160p hochskaliert werden. Dazu kommen die für die Call of Duty Serie typischen 60fps in allen Auflösungsmodi. Zusätzlich versprechen die Entwickler bessere Texturen. Bei Bodentexturen, Wänden und Objekten konnten wir jedoch keine Verbesserung feststellen, an Waffen und Charakteren gibt es aber leichte Optimierungen. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.