Darf ich vorstellen: KAMIKO - Eines der besten Switch-Exclusives im Stil von Hyper Light Drifter

Samstag, 29. April 2017 um 09:00

In der dritten Ausgabe von "Darf ich vorstellen" stellt euch Mirco das japanische Indiespiel Kamiko für Nintendo Switch vor. Der Actiontitel erinnert optisch und spielerisch an Hyper Light Drifter und kostet gerade mal 5 Euro im eShop. Im Video erklärt Mirco, was ihr für das Geld erwarten könnt und wie sich Kamiko spielt.

Kamiko ist am 27. April 2017 exklusiv für Nintendo Switch als reines Downloadspiel erschienen.

Was ist "Darf ich vorstellen"?

"Darf ich vorstellen" ist unser neues Angespielt-Format für GamePro.de, in dem wir zukünftig regelmäßig Spiele vorstellen werden, die möglicherweise etwas unter dem Radar fliegen oder von uns keinen eigenen Test bekommen. Es können Titel sein, die wir privat gern spielen und euch daher empfehlen möchten, oder die allgemein nicht sehr bekannt sind und mehr Aufmerksamkeit verdienen. Dabei dürft ihr gern selbst Vorschläge machen. Wenn ihr also ein Spiel habt, zu dem wir ein "Darf ich vorstellen" machen sollen, sagt uns gerne Bescheid.

Wie findet ihr das Format? Wir freuen uns auf Kritik und Feedback in den Kommentaren!