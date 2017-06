DaysGone - The Walking Dead zum Selberspielen

Freitag, 16. Juni 2017 um 11:50

Wie würde The Last of Us mit Daryl aus The Walking Dead als Hauptdarsteller aussehen? Vermutlich so wie Sonys neuer Zombie-Shooter Days Gone.

Zwei Jahre vor dem Spielgeschehen wurde durch eine Krankheit fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. Das größte Problem der Überlebenden ist, dass sich ein Teil der Erkrankten in blutdurstige Monster verwandelt hat. Diese sogenannten Freaker (in Dayz Gone gibt es eigentlich keine Zombies) jagen nun alles Lebendige und sind deswegen auch hinter unserem Helden Deacon St. John her. Mit diesem Ex-Biker brettern wir auf einem Motorrad durch die Apokalypse und versuchen so gut es geht zu überleben.

Ebenfalls interessant: Die Highlights der Sony-E3-Pressekonferenz

Im E3-Preview-Video besprechen Rae Grimm und Julius Busch, wie die Open World des Shooters funktioniert und wie wichtig die Story in Days Gone sein wird. Dabei kommt wenig überraschend immer wieder der Vergleich zu Naughty Dogs Adventure-Vorbildern The Last of Us und Uncharted auf. Kann Days Gone bei der Konkurrenz mithalten?