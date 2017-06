Dead by Daylight - Launch-Trailer verrät Release-Termin für PS4 & Xbox One

Freitag, 02. Juni 2017 um 10:52

Mit Freitag der 13. hat es schon das erste asymmetrische Horrorspiel auf die Konsolen geschafft. Im Juni bekommt Jason aber erbitterte Konkurrenz, denn dann startet auch Dead by Daylight auf der PS4 und der Xbox One. Der obige Launch-Trailer kündigt den Release-Termin für Konsolen an und verrät uns, dass wir ab dem 23. Juni in die Rollen von Serienkillern und Teenagern schlüpfen können.

Anders als in Freitag der 13. verlässt sich Dead by Daylight auf keine Filmlizenz und bietet daher gleich eine ganze Reihe an unterschiedlichen, fiktiven Killern, die jeweils eigene Stärken und Schwächen aufweisen. Zudem spielt der Killer aus der Ego-Perspektive, während die Opfer in der Third Person-Ansicht durch die Level flüchten.

Dead by Daylight ist schon auf dem PC verfügbar und die "Einer gegen Vier"-Matches konnten schon über 1,8 Millionen Spieler begeistern. Vorbestellt werden kann Dead by Daylight für PS4 und Xbox One schon ab dem 6. Juni. Als Boni gibt es dafür den Soundtrack, den "The 80’s Suitcase"-DLC, den "The Bloodstained Sack"-DLC, den "The Of Flesh and Mud"-DLC sowie einen weiteren, bislang unbekannten DLC.