Es ist schon etwas länger her, dass wir einen Dead Rising-Teil auf einer PlayStation-Konsole begrüßen durften, doch mit Dead Rising 4 - Franks Komplettpaket erscheint die Komplett-Version des vierten Ablegers nun auch für die PS4. Wie Capcom bekannt gegeben hat, sind in der PS4-Version alle herunterladbaren Bonus-Inhalte und DLCs (inklusive der Story-Erweiterung Frank Rising) des Hauptspiels enthalten. Zusätzlich dürfen wir den neuen Spielmodus "Capcom Heroes" erwarten.

Der neue Modus lässt Frank West in die Kostüme bekannter Capcom-Charaktere schlüpfen und deren Spezialattacken ausführen. Besitzer der PC- und Xbox One-Version von Dead Rising 4 erhalten "Capcom Heroes" dann als kostenloses Update. In Dead Rising 4 muss sich Frank West zur Weihnachtszeit abermals mit Horden an Zombies herumschlagen, die er mit absurden und oft improvisierten Waffen auf's Korn nimmt. Bislang war der vierte Teil nur auf PC und Xbox One verfügbar.

Dead Rising 4 - Franks Komplettpaket erscheint am 5. Dezember 2017 für PS4.