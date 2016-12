Death Stranding - Trailer zeigt Guillermo del Toro & Mads Mikkelsen

Freitag, 02. Dezember 2016 um 04:23

Während The Game Awards 2016 erhielt Hideo Kojima nicht nur einen Award für seine Arbeit in der Industrie, sondern brachte gleichzeitig einen neuen und ausführlicheren Blick auf Death Stranding mit, sein erstes Spiel nach der gefeierten Metal Gear-Reihe und nach seinem Abschied von Konami.

Der gezeigte Trailer präsentiert nicht nur ein besseres Bild von der dystopischen Welt, die von Soldaten belagert wird, sondern bestätigt zudem Cast-Gerüchte, die schon seit Monaten ihre Runde machen. Neben The Walking Dead-Schauspieler Norman Reedus wird ein weiterer Hollywood-Star in Death Stranding mit von der Partie sein: Mads Mikkelsen (Hannibal, Star Wars: Rogue One) zeigt sich erneut von seiner dunklen Seite und macht als übernatürlicher Soldat Jagd auf keinen anderen als Regisseur Guillermo del Toro (Pan's Labyrinth, Pacific Rim).

Erneut bringt der Trailer kein Licht ins Dunkel, worum es bei Death Stranding eigentlich geht, wirft dafür aber viele neue Fragen zu Hideo Kojimas Spiel auf. Death Stranding erscheint Konsolen-exklusiv für PS4. Der Trailer lief InEngine auf einer PS4 Pro.