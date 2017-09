Dragon Ball Fighter Z - Charakter-Trailer stellt Freezer in Aktion vor

Mittwoch, 13. September 2017 um 10:15

Dragon Ball Fighter Z holt die Prügelspielserie endlich wieder in die zweite Dimension und machte auf der Gamescom schon einen sehr guten Eindruck. Hier unsere GamePro-Vorschau. Zu den bislang ein Dutzend bestätigten Kämpfern gehört auch der wohl bekannteste Bösewicht der Manga- und Anime-Vorlage: Freezer.

Im Charakter-Trailer zeigt Freezer, was er auf dem Kasten hat und mit welchen Attacken er Son Goku und Co. einheizt. Ob sich Freezer auch in seine anderen Formen aus Dragon Ball Z verwandeln kann, ist allerdings noch unklar.

Dragon Ball Fighter Z erscheint voraussichtlich im Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch jetzt noch für die Closed Beta anmelden, die vom 16. bis 17. September 2017 stattfindet.