Fast Racing Neo - DLC-Gameplay mit Entwickler im Interview

Wir haben bereits vor Release das Neo Future Pack für das Wii-U-exklusive Rennspiel Fast Racing Neo anspielen können. Im Video zeigen wir Gameplay aus drei von acht neuen Strecken. Obendrein begrüßen wir auch einen Entwickler, Martin Sauter von Shin'en bei uns. Der Art Director des Teams ist im Video am Steuer und erzählt von der Entwicklungsarbeit am Zukunfts-Flitzer. Die Erweiterung wird zeitgleich mit dem Retail-Launch der Verkaufsversion (die enthält den DLC bereits) am 30. September 2016 ercheinen. Mehr Infos zum Spiel allgemein gefällig? Unser Test von Fast Racing Neo.