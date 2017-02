For Honor - Ubisoft kündigt Season Pass an & das steckt drin

For Honor kriegt von Ubisoft einen Season Pass spendiert

For Honor soll sich mit seiner DLC-Politik am Modell von Rainbow Six: Siege oder auch Titanfall 2 orientieren. Das bedeutet, dass alle zusätzlichen, spielrelevanten Inhalte wie neue Maps und Modi grundsätzlich kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Einfach deswegen, weil die Community nicht gespaltet werden soll. Aber Ubisoft hat jetzt trotzdem einen Season Pass für For Honor angekündigt.

Darin sind einige kosmetische Items und derlei mehr enthalten, wie zum Beispiel besondere Emblem-Umrisse, exklusive Sonnenstrahl-Effekte, und sogenannte Restesammler-Truhen. Außerdem genießen Season Pass-Besitzer 30 Tage lang den Champion-Status, der "EP-Boosts an Freunde, mehr EP beim Crafting und zusätzliche Beute nach einem Spiel verleiht".

Vor allem aber gewährt uns der Season Pass Zugriff auf sechs neue Helden, und zwar vor allen anderen: Wir dürfen sieben Tage vor dem Rest mit den neuen Recken in die Schlacht ziehen. Außerdem gibt es sechs Elite-Outfits für die neuen Charaktere. Die anderen Spieler müssen zwar länger warten, dürfen die sechs neu hinzukommenden Helden später aber auch auswählen.

Sämtliche Inhalte bis auf die sechs neuen Helden und ihre Elite-Outfits stehen direkt zur Veröffentlichung am 14. Februar zur Verfügung. Jeweils zwei Helden sollen dann immer zum Start einer neuen Saison hinzukommen, von denen fürs erste Jahr zunächst drei geplant sind. Im Year One-Trailer gibt es einen Überblick, außerdem findet vom 9. bis 12. Februar eine For Honor-Open Beta statt:

Wir haben bei Ubisoft nachgefragt, was der Season Pass hierzulande kostet, aber noch keine Antwort erhalten. Sobald wir dahingehend mehr wissen, liefern wir euch ein Update.

Was haltet ihr vom For Honor-Season Pass?

