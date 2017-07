Fortnite - Launch-Cinematic-Trailer zum Horror-Survival-Spiel

Sonntag, 09. Juli 2017 um 10:00

In Fortnite müsst ihr in einer Apokalypse überleben, in der Monster die Menschheit größtenteils vernichtet haben. Anders als in vielen anderen Survival-Spielen ist hier auch Handwerksgeschick gefragt. Denn um die Zombies nachts aufzuhalten, könnt ihr ähnlich wie in Minecraft schützende Festungen errichten und davor Fallen auslegen, um die Untoten zu dezimieren. An Waffen stehen dabei unter anderem Shotguns, Pistolen, Sniper Rifles und Nahkampfwerkzeug wie ein Katana zur Verfügung. Epic-Games-Gründer Tim Sweeney beschreibt Fortnite als ein "Minecraft meets Left 4 Dead".

Im Launch-Cinematic-Trailer zum Horror-Survival-Spiel seht ihr schon einige actionreiche Szenen, die an einen Animationsfilm erinnern. Fortnite geht am 25. Juli 2017 auf PS4, Xbox One und PC in die kostenpflichtige Early-Access-Phase, wer das Gründerpaket erwirbt, kann bereits am 21. Juli loslegen und erhält ein zusätzliches Waffenpaket.