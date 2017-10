Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Gameplay-Trailer zeigt Aloy auf der Jagd im Eis

Montag, 30. Oktober 2017 um 19:00

Knapp eine Woche vor der Veröffentlichung erhält die Erweiterung Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds während der Paris Games Week einen neuen Trailer. In ihm sehen wir nicht nur jede Menge aggressive Maschinen, die Jagd auf Aloy machen, sondern auch die Heldin aus Horizon auf der Jagd in kalten Gefilden.

Unter anderem erwartet uns in The Frozen Wilds ein komplett neues Gebiet, sowie eine neue Storyline, neue Charaktere und neue Maschinen, die es zu jagen gilt.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds erscheint am 7. November exklusiv für PS4.