Let it Die - Trailer: Abgedrehter PS4-Titel ab sofort kostenlos erhältlich

Samstag, 03. Dezember 2016 um 22:10

Sony hat auf der PlayStation Experience 2016 den Free2Play-Titel Let it Die von Grasshopper Manufacture and GungHo Online Entertainment angekündigt, der noch in dieser Nacht kostenlos für PlayStation 4 veröffentlicht werden soll. In dem Spiel startet ihr (fast) vollkommen nackt in Unterwäsche und ohne Waffen. Lediglich mit einer Gasmaske ausgestattet ist es euer Ziel, zu überleben. Bei eurem Charakter habt ihr Zugriff auf eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten. Innovativ ist auch das Avatar-Konzept: Stirbt ein Spieler, taucht sein Avatar in dem Spiel eines anderen Spielers auf. Es wird jedoch auch KI-gesteuerte Spieler geben.

Haltet die Augen offen, Let it Day sollte im Laufe der Nacht kostenlos für PS4 im PS Store erscheinen.