Mafia 3 - Gameplay-Trailer kündigt kostenlose Demo an

Montag, 27. März 2017 um 20:00

Wer bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, einen Trip nach New Bordeaux zu wagen, kann das ab dem 28. März 2017 tun und das völlig kostenlos. Der Open World-Shooter Mafia 3 erhält eine kostenlose Demo für PC, PS4 und Xbox One, die all diejenigen überzeugen soll, die bisher noch keine Zeit mit dem rachsüchtigen Veteranen Lincoln Clay verbracht haben.

Die kostenlose Demo ist auf dem PC 24 GB groß, 27 GB auf PS4 und 25 GB auf Xbox One. Gespielt werden kann der komplette erste Akt, in dem ein Bankraub furchtbar schief geht. Wer sich danach entscheidet, weiterzuspielen, kann seinen Speicherstand übertragen. Ebenfalls am 28. März 2017 erscheint der erste Story-DLC "Faster, Baby".

Mafia 3 erschien am 7. Oktober 2016. Hier geht es zu unserem Test.