Marvel Heroes Omega - Spin-off zu Marvel Heroes für PS4 angekündigt

Donnerstag, 06. April 2017 um 15:30

Gazillion Entertainment hat ein Spin-off des PC-RPG's Marvel Heroes (2013) angekündigt. Noch im Frühjahr soll Marvel Heroes Omega für die PS4 erhältlich sein. Das Spiel wird laut Community-Manager David Lee eine Mischung aus Action-RPG und MMO. Neben Spider-Man, den Guardians of the Galaxy, Avengers und den X-Men werden auch Bösewichte wie Loki und Doctor Doom eine Rolle einnehmen.

Insgesamt besteht das Spiel aus einer Story-Kampagne mit 9 Kapiteln. Getestet werden kann es laut Gazillion schon bald in einer geschlossenen Beta. Fest steht, dass es, genauso wie das Original, kostenlos spielbar sein wird. Nachdem Final Fantasy-Publisher Square Enix im Januar eine Zusammenarbeit mit Marvel angekündigt hat, werden zukünftig wohl noch weitere Marvel-Titel entwickelt.

Erst letzte Woche durften wir uns über einen neuen Trailer zum kommenden Spiderman-Reboot Homecoming, mit Tom Holland in der Hauptrolle freuen. Weiterhin wird die Fortsetzung von Guardians of the Galaxy noch in diesem Jahr ins Kino kommen und auf Netflix lässt der Teaser für Marvel Defenders weiterhin die Erwartungen steigen.