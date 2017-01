Neu für PS4, Xbox One & Co. - Video-Vorschau: Spiele-Releases für Januar 2017

Sonntag, 01. Januar 2017 um 10:00

In unserer kommentierten Video-Vorschau stellen wir alle Spiele vor, die im Januar 2017 für PS4, Xbox One, Nintendos Wii U und Handhelds veröffentlicht werden. Zu Beginn des neuen Jahres erscheinen unter anderem der gruselige Neubeginn Resident Evil 7: Biohazard für PS4 und One sowie Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue für die PS4. Was es mit dem kurios betitelten Rollenspiel auf sich hat, lest ihr hier.

Der Januar ist ohnehin sehr rollenspiellastig, erscheinen doch außerdem noch Atelier Shallie Plus: Alchemists of the Dusk Sea für PlayStation Vita, Dragon Quest 8: Die Reise des verwunschenen Königs für 3DS und Tales of Berseria für PS4

Hinweis: Die Termine in diesem Video sind ohne Gewähr, da es immer zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Daher solltet ihr immer einen Blick auf unsere Releaseliste auf GamePro.de werfen, wo wir die Neuerscheinungen regelmäßig aktualisieren.