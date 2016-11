News: Neues Ubisoft-Spiel in Watch Dogs 2 enthüllt? - Guardians of the Galaxy-Spiel von Telltale

Montag, 14. November 2016 um 14:20

In Battlefield 1 gab es in der Beta einen Bug bei der Berechnung von Wetter. Dieser sorgte dafür, dass manche Spieler mit starkem Nebel und dementsprechend schlechten Sichtverhältnissen zu kämpfen hatten, während andere im gleichen Spiel bei klarer Sicht fröhlich snipern konnten. Auf Reddit tauchten nun Screenshots aus dem fertigen Spiel auf, die zeigen, dass das Problem wohl weiterhin zu bestehen scheint. Das würde dann natürlich die Fairness der kompetitiven Duelle stark beeinträchtigen. Eine offizielle Stellungnahme seitens der Entwickler gibt’s dazu noch nicht, wir bleiben aber dran.

Guardians oft he Galaxy: The Video Game aka Blue Harvest heißt das neue Projekt von Telltale Games. Dies wurde enthüllt durch einen Streik der Schauspieler- und Sprecher-Gewerkschaft SAG-AFTRA, die im Zuge des Streiks eine Liste mit Projekten veröffentlichte, für die bisher noch keine besseren Deals verhandelt wurden. Darüber hinaus wissen wir noch nicht viel über das Spiel, aufgrund von früheren Aussagen der Entwickler von Telltale lässt sich jedoch ein Release im Jahre 2017 vermuten.

Watch Dogs 2 ist noch nicht mal offiziell erschienen, schon jetzt gibt es Spekulationen um im Spiel enthaltene Easter Eggs. Offenbar gibt es eine Mission, in der wir das virtuelle Ubisoft um einen geheimen Spiel-Trailer berauben. Dieser zeigt Szenen eines farbenfrohen Weltraumspiels und deutet eine Ankündigung während der E3 an. Ubisoft kündigte bereits im voraus an, dass Watch Dogs 2 einige Easter Eggs enthalten würde. Aber könnte der Trailer vielleicht sogar echt sein? Wäre jedenfalls eine sehr kreative Art, ein Spiel anzukündigen.