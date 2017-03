Nintendo Switch: Alle Launch-Spiele - Video: Diese Spiele gibt's im Laden & digitalem eShop

Donnerstag, 02. März 2017 um 18:30

Am 3. März erscheint endlich offiziell die neue Nintendo Konsole Switch. Und damit man damit auch gleich zu Hause oder unterwegs losspielen kann, gibt’s zum Launch gleich einen Haufen Spiele im Laden und dem Nintendo eShop. Welche das sind, zeigen wir in diesem Video.

Spiele die digital und im Laden verfügbar sind:

1-2 Switch

Just Dance 2017

Skylanders Imaginators

Super Bomberman R

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nur im e-Shop:

I Am Setsuna

Constructor

FAST RMX

Human Resource Machine

Little Inferno

Shovel Knight

Snipperclips

Voez

World of Goo

