Nioh - Launch-Trailer zeigt uns Spielwelt, Bosse & knallharte Samurai-Kämpfe

Mittwoch, 08. Februar 2017 um 09:40

Mit Nioh erscheint am 8. Februar 2017 Team Ninjas langerwarteter Dark Souls-/ Ninja Gaiden-Mix, der international bereits positive Kritik einfahren konnte. Um uns auf den Launch des Action-RPGs einzustellen, präsentiert uns Publisher Sony nun den offiziellen Launch-Trailer.

Der Clip fragt uns nicht nur, ob wir dem Tod in Nioh trotzen können ("can you defy death in Nioh?"), sondern zeigt uns auch den Helden William, der sich vor verschiedenen Kulissen gegen Samurai-Krieger, Yokai und Bossgegner zur Wehr setzt.

Freut ihr euch auf Nioh?