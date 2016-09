Oceanhorn - Gamescom 2016-Trailer & Konsolen-Release

16.08.2016 1.648 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Oceanhorn ist ein klassisches Action-Adventure, das bereits für iOS-Geräte sowie dem PC erschienen ist. Der offizielle Trailer zur Gamescom 2016 kündigt nun auch noch Versionen für die PS4 und die Xbox One an. Die Entwickler umschreiben ihr Spiel als Liebesbrief an seine Einflüsse und zitieren dabei fleißig aus The Legend of Zelda, Final Fantasy sowie Secret of Mana. Sogar Final Fantasy-Komponist Nobuo Uematsu hat Musik zum Soundtrack von Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas beigetragen.