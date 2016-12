PES 2017 - PS4 gegen PS4 Pro im Grafik-Vergleich

Freitag, 09. Dezember 2016 um 12:37

Wir vergleichen die Grafik von PES Pro Evolution Soccer 2017 auf der PS4 Pro in 4K Auflösung mit der PS4 in 1080p. Konami hat dazu am 8. Dezember 2016 einen Kompatibilitätspatch für die PS4 Pro veröffentlicht, der für PES 2017 4K auf der PS4 Pro ermöglicht. Das Video gibt es in 4K bei Candyland auf YouTube.

In diesem Video zeigen wir die Teams Borussia Dortmund, Real Madrid, die Nationalmannschaft von Brazil, die Nationalmannschaft von Argentinien, Atletico Madrid, FC Barcelona und Arsenal London. Außerdem legen wir den Fokus auf die beiden Spieler Antoine Griezmann und Neymar. Die Stadien im Video sind der Signal Iduna Park (Borussia Dortmund), Camp Nou (FC Barcelona) und das Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro). Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.