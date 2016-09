Pokémon X und Y - Trailer: Gameplay und Pressestimmen

Pokémon X und Y sind zwei Serienteile der beliebten Pokémon-Reihe für den Nintendo 3DS. Erstmals in der Serie wechselt die Kamera in X und Y in eine Ansicht hinter der Spielfigur, die Welt wird dreidimensional und nicht mehr aus einer Draufsicht dargestellt. Es wird zudem einen neuen Pokémon-Typ geben, die Feen. Die sind besonders nützlich im Kampf gegen Drachen Pokémon. Neben einigen neuen Pokémon werden auch alte Monster wie Guardevoir, Marill oder Pummeluff zu Feen-Pokémon. Das neue »Ami«-Feature ermöglicht Spielern außerdem die direkte Interaktion mit den eigenen Pokémon. Mithilfe des Touchscreens kann man seine Pokémon streicheln, füttern oder nachahmen.