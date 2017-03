Sea of Thieves - Entwickler-Video erklärt das Voyage-System des Piratenabenteuers

Samstag, 04. März 2017 um 11:30

Das Action-MMO Sea of Thieves befindet sich in einer geschlossenen Test-Phase. Die Entwickler arbeiten weiter fleißig an neuen Inhalten und währenddessen veröffentlicht das Studio immer neue Videos für diejenigen, die selbst gerade nicht in die virtuelle See stechen können.

Episode 13 der sogenannten Inn-Side Story beschäftigt sich mit dem Thema Voyage-System und erklärt wie die Abenteuer in Sea of Thieves funktionieren und zusammenhängen und wie zukünftige Quests darin untergebracht werden, um das Spiel noch dichter und größer zu machen.

Sea of Thieves soll im Laufe des Jahres 2017 für PC und Xbox One erscheinen.