Sea of Thieves - Gameplay-Trailer zeigt Schätze, Seeschlachten & Haie

Montag, 21. August 2017 um 13:15

Microsoft hat einen neuen Trailer zum Piraten-Abenteuer Sea of Thieves vorgestellt, das derzeit bei den Entwiciklern der Rare Studios entsteht. Der gamescom-Trailer zeigt zwar nicht wirklich viel Neues, macht aber trotzdem Lust auf mehr.

In Sea of Thieves erkundet ihr (idealerweise) mit Freunden verschiedene Inseln, erbeutet Schätze, steuert euer eigenes Schiff und liefert euch epische Seeschlachten mit den Schiffen rivalisierender Spielerteams. Dabei ist es vor allem wichtig, im Team zusammenzuarbeiten, um das Schiff effektiv steuern und auf hoher See überleben zu können.

Sea of Thieves soll noch im ersten Quartal 2018 für Xbox One und PC erscheinen.