Skyforge - Ankündigungs-Trailer zur PS4-Version

Mittwoch, 15. Februar 2017 um 20:10

Skyforge gibt es seit 2015 auf dem PC und hat dort schon mehrere Updates erhalten. Im Frühjahr 2017 soll das Action-MMO auch für PS4 veröffentlicht werden.

In Skyforge habt ihr die Wahl aus 14 unterschiedlichen Klassen, die ihr - und das ist das Alleinstellungsmerkmal des Spiels - jederzeit wechseln dürft. Dadurch bleibt also euch überlassen, welche Klasse ihr gerade in einem Kampf hochlevelt, und ihr bleibt im Kampf flexibel.

Skyforge verspricht neben zahlreichen herausfordernden PvE- auch PvP-Inhalte. Das Action-MMO wird als Free2Play-Spiel kostenlos erhältlich sein. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht, dafür aber bereits einen ersten einstimmenden Trailer, der in schicker Render-Optik gehalten ist.