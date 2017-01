Splatoon 2 - Das sind die ersten Spielszenen aus dem kunterbunten Team-Shooter

Freitag, 13. Januar 2017 um 09:48

Splatoon 2 setzt auf dasselbe Spielprinzip wie sein Vorgänger aus dem Jahr 2015. In dem Third Person-Shooter bewegt ihr euch mit eurer Spielfigur durch verschiedene Arenen, und versucht die Mitglieder des gegnerischen Teams mit eurer Farbpistole vollzuklecksen. Ihr könnt euch zudem als Tintenfisch tarnen und euch durch farbige Gebiete an eure Kontrahenten heranpirschen.

Der zweite Teil soll eine ganze Reihe neuer Waffen und Arenen bieten, es wird zudem möglich sein, auch zwei Farbpistolen gleichzeitig zu führen. Splatoon 2 lässt sich dabei sowohl online als auch offline spielen, mehrere Switch-Konsolen lassen sich zudem im Netzwerk miteinander verbinden. In Sachen Steuerung funktionieren sowohl die Joycon-Controller als auch der Pro-Controller für die Nintendo Switch.

Der Release von Splatoon 2 ist für den Sommer 2017 geplant.

