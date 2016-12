Stardew Valley - PS4-Trailer des geistigen Harvest Moon-Nachfolgers zeigt den Kreislauf des Lebens

Freitag, 09. Dezember 2016 um 09:31

Das Indie-Spiel Stardew Valley erschien ursprünglich im Februar 2016 und traf mit seiner modernen Interpretation der beliebten Harvest Moon-Formel voll ins Schwarze: Im niedlichen Pixellook schulen wir zum Farmer um, kümmern uns um Haus und Hof, bemühen uns um neue Freundschaften und können schließlich sogar eine Familie gründen.

Im Herbst 2016 kündigten die Entwickler von ConcernedApe an, dass der PC-Hit am 14. Dezember auch für Xbox One und PS4 erscheinen soll. Nun hat Sony dieser Ankündigung noch einen angemessenen Trailer nachgereicht, der den Kreislauf des Lebens in Stardew Valley im Schnelldurchlauf zeigt und uns schon jetzt wieder Lust auf eine Rückkehr zum Bauernhof-Leben macht.