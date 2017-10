Super Mario Odyssey - Musical-Trailer lässt Mario durch die Straßen von New York tanzen

Mittwoch, 11. Oktober 2017 um 18:22

In dem neuen Trailer zu Super Mario Odyssey präsentiert sich Mario von seiner musikalischen Seite und tanzt sich in Anlehnung an Broadway-Musicals durch die Straßen von New York. Währenddessen spielt der jazzige Theme-Song des Spiels namens "Jump Up, Super Star", der die bevorstehende Odyssee des Nintendo-Helden feiert.

Neben Szenen aus dem echten Leben sehen wir kurze Ausschnitte aus verschiedenen Königreichen des neuen Jump'n'Runs. Außerdem verweist der Trailer erneut auf die Mechanik, mit der ihr Gegner durch das Aufsetzen von Marios Hut kontrollieren könnt. Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober 2017 exklusiv für die Nintendo Switch. In unserer Vorschau hat der neue Nintendo-Titel bereits geglänzt.