Super Mario Odyssey - Preview-Video: Nintendo liefert das Spiel der Messe

Freitag, 16. Juni 2017 um 12:13

Der berühmteste Klempner der Welt hüpft auf die Nintendo Switch. Auf der E3 in Los Angeles hatten wir die Gelegenheit eine erste Demo-Version vom neuen Super Mario Odyssey anzuspielen und ein paar Welten zu erkunden.

Wieder mal geht es darum, Prinzessin Peach vor Bowser zu retten, der sogar schon Heiratspläne schmiedet. Eine ganz entscheidenden Rolle spielt diesmal die Mütze des schnurrbärtigen Klempners. Mit den Joy-Con-Controllern können wir unseren Hut auf Monster und so ziemlich jeden Gegenstand in der Spielwelt werfen. So schlüpfen wir in unsere Gegner oder in Objekte und können deren Fähigkeiten übernehmen.

Heiko Klinge und Julius Busch besprechen im E3-Preview-Video wie abwechslungsreich die Welten auf Marios Reise sind, welche witzigen Details im Spiel stecken und wie Super Mario Odyssey es geschafft hat, für Heiko zum Spiel der Messe zu werden.

