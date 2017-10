The Evil Within 2 - - Launch-Trailer zeigt brennende Menschen, entstellte Boss-Gegner und mehr

Mittwoch, 11. Oktober 2017 um 18:16

Passend zum baldigen Release von The Evil Within 2 hat Publisher Bethesda nun einen Launch-Trailer zum Horror-Spiel veröffentlicht, der es in sich hat. Eines scheint sicher: Selten war eine Altersbeschränkung ab 18 Jahren so gerechtfertigt wie bei diesem Titel.

Im Trailer selbst zu sehen ist Hauptcharakter Sebastian, der es mit wahrlich ätzenden Gegnern zu tun bekommt. So hat er unter anderem das Vergnügen mit einem brennenden Mädchen, der bereits näher vorgestellten Kreissägen-Frau und zahlreichen weiteren furchteinflößenden Kreaturen.

Erscheinen wird The Evil Within 2 passenderweise am Freitag, den 13. Oktober für PS4, Xbox One und den PC.