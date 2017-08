The Walking Dead: Our World - Trailer enthüllt Augmented Reality-App im Stil von Pokémon GO

Mittwoch, 30. August 2017 um 13:15

Auch wenn der ganz große Hype um Pokémon GO mitlerweile wieder abgeflaut ist, hat der Überraschungserfolg der Augmented Reality-App dennoch gezeigt, wie viel Potenzial in AR-Spielen und GPS-basierten Apps liegen kann. Jetzt will sich offenbar auch der US-Sender AMC eine Scheibe davon abschneiden, denn mit The Walking Dead: Our World wurde eine Augmented Reality-App angekündigt, die uns Zombies im echten Leben finden und bekämpfen lässt.

In Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Next Games soll die App Fans der Serie ermöglichen, die sogenannten Walker (Beißer auf deutsch) "auf der Straße, im Park, auf dem Sofa" oder wo auch immer man sich gerade befindet, zu bekämpfen. Der obige Enthüllungstrailer zeigt, wie Spieler angreifende Zombies abwehren und Waffen in der Umgebung aufklauben, um sich zu verteidigen.

Die Nähe zur Serie wird offenbar durch Gastauftritte der Protagonisten sichergestellt. So greift plötzlich Daryl Dixon (gespielt von Norman Reedus) mit seiner Armbrust in den Kampf ein. Auch Multiplayer-Mechaniken werden im Trailer angedeutet, wobei nicht klar wird, ob es dies auch im fertigen Spiel geben wird.

Ein Release-Termin für The Walking Dead: Our World ist noch nicht bekannt, aber laut offizieller Seite soll die App "bald" für iOS- und Android-Geräte verfügbar sein.