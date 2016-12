Untethered - Trailer zeigt das ungewöhnliche neue VR-Spiel der That Dragon, Cancer-Macher

Samstag, 24. Dezember 2016 um 13:30

Nachdem Numinous Games mit That Dragon, Cancer eines der kontroversesten und schwierigsten Spiele des Jahres veröffentlichten, gehen sie mit ihrem nächsten Projekt in eine völlig neue und viel leichtherzigere Richtung. Bei Untethered handelt es sich um ein Episoden-Spiel für Google Daydream, das klassische Radio Dramen mit Comics mischen möchte — in VR.

Spieler nutzen dabei ihre eigene Stimme, um mit Charakteren zu komminizieren und verwenden den Laser Pointer des VR-Headsets, um mit der Welt zu interagieren und so herauszufinden, was in der kleinen Stadt in Oregon vor sich geht. Jede neue Episode soll dabei neue Orte und spielbare Charaktere einführen, die dabei helfen sollen, das Mysterium von Untethered zu lösen. Jedes Kapitel spielt ungefähr zum selben Zeitpunkt, durch die unterschiedlichen Charaktere erhalten wir allerdings immer neue Perspektiven auf das Geschehen.