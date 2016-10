WWE 2K17 - Xbox 360 gegen Xbox One im Grafik-Vergleich

18.10.2016 5 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik von WWE 2K17 auf Last-Gen Xbox 360 und Current-Gen Xbox One. Wir zeigen Intro-Szenen, Wrestler und Gameplay. Im Video zeigen wir diese Wrestling Superstars im Detail: Finn Bálor, Brock Lesnar, Paige, Roman Reigns, Dwayne The Rock Johnson und den Undertaker. WWE 2K17 verspricht die bisher größte Auswahl an WWE- und NXT-Superstars. Dazu gibt es zahlreiche neue Moves und einen Editor, um Videos, Siegesposen, Einzüge und eigene Highlight Reels zu erstellen. Der Modus »Meine Karriere« und das WWE-Universum wurden zudem mit einer neuen Promo-Engine verbessert, mit deren Hilfe die WWE-Superstars ihre Gedanken und Emotionen gegenüber dem WWE-Universum und ihren Freunden, Kontrahenten und Rivalen ausdrücken können. Die Promo-Engine soll eine neue Dynamik erschaffen und das Erlebnis realistischer machen. Dafür verzichtet WWE 2K17 dieses Jahr auf 2K-Showcase, mit dem historische Matches nachgespielt werden konnten. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.