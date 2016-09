Forza Horizon 3 - Download fast 60 GB, aber zum Glück Pre-Load

In nur wenigen Wochen erscheint das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 3. Die Produktseite im Xbox Marketplace verrät bereits Details zur Downloadgröße und ob es eine Pre-Load-Funktion geben wird.

Von Christopher Krizsak |

Das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 3

Das heiß erwartete Rennspiel Forza Horizon 3 geht in nur wenigen Wochen an den Start. Inzwischen wurde auch die Produktseite im Xbox Store eingerichtet, die erste Details zum Downloadumfang und zur Installationsgröße bereithält. So müsst ihr zwischen 46,3 GB und 60 GB Speicherplatz auf der Festplatte bereithalten, wenn ihr Forza Horizon 3 auf der Xbox One oder dem PC spielen wollt. Außerdem wird es einen Pre-Load geben, damit ihr beim Erscheinen des Spiels am 27. September direkt loslegen könnt.

Forza Horizon 3 bietet über 350 verschiedene Fahrzeuge, die ihr in der offenen Welt mit dem Schauplatz Australien ins Rennen bringen könnt. Diese wird dabei ungefähr doppelt so groß wie im Vorgänger Forza Horizon 2 ausfallen. Neben einem Singleplayer-Modus kommt das Spiel auch mit einer Vier-Spieler-Koop-Kampagne daher.

Im Rahmen des neuen Xbox Play Anywhere-Programms erscheint Forza Horizon 3 am 27. September zugleich für die Xbox One und den PC.