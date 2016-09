Forza Horizon 3 - So schaltet ihr den Warthog frei - auch ohne Code

Im Open-World-Rennspiel Forza Horizon 3 darf man auch im Warthog-Jeep aus den Halo-Spielen herumbrausen - wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt. Es geht aber auch anders. Mit etwas Geduld.

Der Warthog in Forza Horizon 3 lässt sich auf unterschiedliche Arten freischalten.

Forza Horizon 3 gehört zu den besten Rennspielen überhaupt, den Test zum Open-World-Kracher lest ihr hier. Für Halo-Fans haben die Entwickler ein besonders Schmankerl eingebaut: Es ist möglich, mit dem Warthog-Jeep durch die australische Pampa zu heizen.

Allerdings ist der Warthog kein normal kaufbares Fahrzeug, sondern bislang nur für bestimmte Spieler erhältlich. Die Spieler nämlich, die vor dem Release des Rennspiels Halo 5: Guardians oder Halo: The Master Chief Collection gespielt haben. Diese haben innerhalb des letzten Monats einen Code bekommen, der den markanten Jeep im Spiel aktiviert. Checkt also eure Nachrichten!

Es gibt aber auch eine Möglichkeit, ohne das Spielen der beiden Halo-Titel und entsprechenden Code an den Warthog zu kommen. Alles was ihr tun müsst, ist an einem der folgenden Forzathon-Event teilzunehmen, die Entwickler Playground Games für die Zeit nach dem Release angekündigt hat.

In den Forzathons gibt es Preise zu gewinnen, wenn man die geforderten Rennen abschließt. Ein spezielles Halo-Event wurde bereits angekündigt, als Preis winkt der Warthog. Um zu gewinnen, müsst ihr ein Multiplayer-Spiel im Modus »King« und eines im Modus »Flag Rush« am Steuer eines Extreme-Offroad-Fahrzeugs als Sieger beenden. Neben dem Jeep gibt es zusätzlich das »Looks more like a puma«-Achievement.

Wer den Warthog bis dahin schon einmal probefahren will, hält auf der Karte nach dem entsprechenden Löffellisten-Event Ausschau, bei dem man zu den Klängen der Halo-Titelmelodie durch den Regenwald brettert.