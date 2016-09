Gears of War 4 - Microsoft gibt Gold-Status bekannt

Gears of War 4 ist fertiggestellt! Mit einem Team-Foto feiert Microsoft den erreichten Gold-Status des heiß erwarteten Cover-Shooters.

Von Christopher Krizsak |

Gears of War 4

Die Entwicklung von Gears of War 4 ist offiziell abgeschlossen, wie Microsofts CEO Satya Nadella und Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber Xbox Wire bekannt gegeben haben. Der erreichte Gold-Status wurde außerdem mit einem Gruppenfoto gemeinsam mit den Entwicklern von The Coalition besiegelt:

Gears of War 4 hat den Gold-Status erreicht

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober für die Xbox One sowie dem PC und ist Teil von Microsofts Play-Anywhere-Programms. Zudem unterstützt Gears of War 4 das Cross Play-Feature, womit plattformübergreifende Matches in allen Spielmodi, einschließlich der Kampagne, möglich sind.