Unter den Top 10 TV-Episoden befindet sich nur eine Anime-Folge mit einem fast perfekten Score – und sie ist weder aus One Piece noch Attack on Titan

Vinland Saga ist so gut, dass eine Folge davon es sogar in die Top 10 der am besten bewerteten TV-Episoden geschafft hat.

Serien-Fans befinden sich gerade in einem aufregenden Jahr. Mit der erfolgreichen Fallout-Serie auf Amazon Prime Video sowie dem aktuell laufenden House of the Dragon gibt es 2024 mindestens zwei Knüller, welche die Massen anziehen und für angeregte Gespräche unter Freund*innen sorgen. Aber auch viele kleinere Serien sorgen für genügend Unterhaltung vor dem Bildschirm.

Das nehmen wir uns zum Anlass, um die am besten bewerteten Fernsehepisoden laut IMDb-Bewertungen anzuschauen und sind erstaunt über die Anime-Folge, die wir in den Top 10 finden.

Das ist der einzige Anime, der in den Top 10 der am besten bewerteten TV-Episoden vertreten ist

Der entsprechende Anime ist auf dem vierten Platz der am besten bewerteten Fernsehepisoden vertreten. Und zwar handelt es sich dabei um Staffel 1, Folge 24 von Vinland Saga, die den Namen “End of the Prologue“ trägt. Mit aktuell (Stand: 31. Juli 2024) 18.194 Bewertungen erreicht die Folge beinahe eine perfekte Wertung mit insgesamt 9.9 von 10 möglichen Punkten.

Worum geht’s in Vinland Saga?

Das harte, aber schöne Leben vom sechsjährigen Thorfinn wird auf den Kopf gestellt, als plötzlich Jomswikinger auftauchen, die seinen Vater Thors für einen Krieg einziehen. Weil Thors zuvor seinen Tod vorgetäuscht hat, um von den besagten Jomswikinger desertieren zu können, kann er ihnen die Bitte nicht abschlagen. Dafür verlässt er die heimische Insel und seine Familie – zumindest denkt er das, denn der junge Thorfinn schleicht sich an Bord seines Schiffes und begleitet ihn.

Ihr könnt Vinland Saga auf Deutsch auf diversen Streamingplattformen schauen. Während Netflix und Crunchyroll beide verfügbaren Staffeln haben, ist auf Amazon Prime Video lediglich die 1. Staffel von Vinland Saga vorhanden.

Amazon Prime hat mit Like a Dragon: Yakuza eine neue Serie angekündigt, die auf einer Videospielreihe basiert:

1:19 Yakuza-Serie von Amazon Prime zeigt ersten Trailer

Was es sonst noch in die Top 10 geschafft hat

Bei den restlichen Vertretern auf der Liste finden wir viele Titel, die man darauf erwartet. Breaking Bad ist gleich dreimal in den Top 10 vertreten – viermal, wenn man noch die eine Folge von Better Call Saul hinzunimmt.

Auch eine Folge von Game of Thrones schafft es noch in die Liste, genauso wie jeweils eine Folge von Six Feet Under - Gestorben wird immer, BoJack Horseman und Succession. Die letzte Folge von Avatar - Der Herr der Elemente kommt ebenfalls in die Top 10. Avatar - Der Herr der Elemente ist übrigens kein Anime, sondern lediglich davon inspiriert.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinungen der GamePro-Community: Welche Fernsehepisoden würdet ihr in eine Top 10-Liste packen?