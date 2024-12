Der beste Anime 2024 ist weder Dragon Ball noch Solo Leveling, sondern dieser Newcomer

Sorry Son Goku, zumindest in diesem Ranking konntest du einfach nicht mit der Spitze mithalten!

Langsam nähert sich selbst das turbulente Jahr 2024 dem Ende und ihr wisst sicher schon, was das bedeutet: Bestenlisten! Das hat sich auch die Online-Datenbank IMDb zum Anlass genommen, um die am besten bewerteten Animes des Jahres zusammenzutragen.

Die Liste ist durch die durchschnittliche User-Bewertung auf IMDb zustande gekommen. Dabei wurden lediglich Animes berücksichtigt, die in diesem Jahr gestartet sind – laufende Werke wie etwa One Piece haben es deswegen nicht drauf geschafft.

Vorhang auf für den besten Anime des Jahres: Dan Da Dan!

Dan Da Dan schafft es bei über 15.000 Wertungen am 20. Dezember 2024 auf eine durchschnittliche Punktzahl von 8,7 von insgesamt 10 Punkten. Wer den Anime diesen Winter geschaut hat, dürfte die hohen Bewertungen nachvollziehen können – und das, obwohl die Prämisse des Werks auf den ersten Blick komplett skurril wirkt.

Darum geht’s: Momo glaubt an Geister, wohingegen Okarun an Aliens glaubt. Das ungewöhnliche Schülerpaar schließt sich zusammen, um der jeweils anderen Person zu beweisen, dass die mit ihrem Glauben falschliegt. Nur stellt es sich heraus, dass sowohl Geister als auch Aliens existieren – und die wollen Momo und Okarun ans Leder!

Eines führt zum anderen und Okarun verliert seine Kronjuwelen, während Momo ihre versteckten Kräfte erweckt. Das bringt die beiden dazu, sich in ein ungewöhnliches Abenteuer zu stürzen, das aber nur so vor beeindruckenden Visuals, emotionalen Momenten und epischen Kämpfen strotzt. Eine Prise gelungener Romantik rundet das Shonen-Werk ab.

Diese Titel haben es außerdem auch auf die Top-10-Liste geschafft

Im Folgenden listen für euch die restlichen Titel aus diesem Jahr auf, die auf IMDb am besten bewertet wurden. Der Stichtag für die Anzahl sowie Punktzahl der Wertungen ist dabei der 20. Dezember 2024.

Platz 2: Solo Leveling (8,3 bei 33.000+ Bewertungen)

Solo Leveling (8,3 bei 33.000+ Bewertungen) Platz 3: Kaiju No. 8 (8,3 bei 14.000+ Bewertungen)

Kaiju No. 8 (8,3 bei 14.000+ Bewertungen) Platz 4: Dragon Ball DAIMA (8,1 bei 4.000+ Bewertungen)

Dragon Ball DAIMA (8,1 bei 4.000+ Bewertungen) Platz 5: Ranma 1/2 (8,0 bei 1.400+ Bewertungen)

Ranma 1/2 (8,0 bei 1.400+ Bewertungen) Platz 6: Delicious in Dungeon (8,0 bei 8.000+ Bewertungen)

Delicious in Dungeon (8,0 bei 8.000+ Bewertungen) Platz 7: Blue Box (7,9 bei 1.400+ Bewertungen)

Blue Box (7,9 bei 1.400+ Bewertungen) Platz 8: Fairy Tail: 100 Years Quest (7,5 bei 1.000+ Bewertungen)

Fairy Tail: 100 Years Quest (7,5 bei 1.000+ Bewertungen) Platz 9: Makeine: Too Many Losing Heroines! (7,6 bei 1.400+ Bewertungen)

Makeine: Too Many Losing Heroines! (7,6 bei 1.400+ Bewertungen) Platz 10: Wind Breaker (7,5 bei 3.900+ Bewertungen)

Da die Liste bereits zwei Wochen zuvor entstanden ist, könnte das die Diskrepanz zwischen den Plätzen 8 und 9 erklären. Der neue Fairy-Tail-Anime befindet sich einen Platz über Makeine: Too Many Losing Heroines!, obwohl die aktuelle durchschnittliche Wertung um 0,1 Punkte tiefer ausfällt.

Das Ranking spiegelt einige interessante Trends aus der Anime-Branche in diesem Jahr wider. So überholen neue Shonen-Werke wie Dan Da Dan und Kaiju No. 8 Ableger von bekannten Franchises wie Dragon Ball Daima oder Fairy Tail: 100 Years Quest.

Ranma 1/2 hat hingegen weniger Bewertungen als die meisten anderen Kandidaten auf der Top-Liste, jedoch kommt das Remake bei seinen Zuschauer*innen hervorragend an. Die hohe Platzierung von Solo Leveling zeigt hingegen, wie beliebt die Adaption des koreanischen Webcomics unter seinem großen Publikum ist.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Stimmt ihr den Platzierungen zu oder fehlt da sogar noch ein guter Release in der Liste, den ihr weiterempfehlen könnt?