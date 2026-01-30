Von Mario bis Resident Evil: Die 10 besten neuen Switch- & Switch 2-Spiele im Februar!

Der Februar bringt viele neue Spiele für Switch und Switch 2. Zehn der vielversprechendsten findet ihr in diesem Artikel.

Der Februar steht vor der Tür und bringt eine ganze Reihe spannender neuer Spiele für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 mit, darunter ein großer Mario-Titel, ein Horror-Hit und ein zurückgekehrter Rollenspiel-Meilenstein. Wir haben euch in diesem Artikel zehn der besten Neuerscheinungen herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber selbst die Release-Liste durchstöbern möchte, findet diese hier:

Mario Tennis Fever

2:39 Mario Tennis Fever angekündigt - hat die meisten Charaktere der Seriengeschichte

Erscheint am: 12. Februar

Mario Tennis Fever setzt die beliebte Sportspiel-Reihe auf Switch 2 fort und liefert dabei einen neuen Abenteuermodus. In diesem werden Mario und seine Freunde in Babys verwandelt und müssen nun die Spielwelt erkunden und Monster mit Tennisschlägern und -bällen bekämpfen, um ihre alte Gestalt zurückzubekommen. Daneben gibt es weitere Modi wie Turniere, die sogenannten Missionstürme mit besonderen Herausforderungen und den Spezialmix, in dem Wundereffekte zum Einsatz kommen.

Kern des Spiels bleiben aber natürlich die Tennis-Matches, in denen ihr mit 38 verschiedenen Charakteren und 30 sogenannten Fever-Schlägern antretet. Durch Letztere führt ihr neben den gewöhnlichen Schlägen wie Topspins, Slices und Lobs auch Spezialschläge aus, mit denen ihr etwa den Boden einfrieren oder Gegner schrumpfen könnt. Auf Wunsch könnt ihr beim Schwingen eurer Schläger übrigens die Bewegungssteuerung der Joy-Con 2-Controller nutzen.

Dragon Quest VII Reimagined

2:05 Dragon Quest 7 Reimagined: Neuauflage des RPGs präsentiert sich im Trailer

Erscheint am: 3. Februar

Mit Dragon Quest VII Reimagined kommt schon nächste Woche einer der beliebtesten Teile der berühmten Rollenspiel-Reihe als aufwendiges Remake zurück, das komplett neue 3D-Grafik in einem wunderschönen Diorama-Stil bietet. Ihr befindet euch auf einer kleinen Insel inmitten eines riesigen Ozeans. Dort findet ihr eine alte Karte, laut der die Welt früher einmal aus vielen Kontinenten bestand. Ihr reist nun in die Vergangenheit, um das Verschwinden dieser Kontinente zu verhindern.

Mit einem Schiff erforscht ihr die alte Welt und sammelt dabei eine bunte Truppe aus schrulligen Charakteren um euch, die euch im Kampf unterstützen. Das rundenbasierte Kampfsystem soll sich dabei im Remake deutlich flotter und dynamischer spielen als im Original. Übrigens hat schon das alte Dragon Quest 7 weit über 100 Stunden Spielzeit geboten. Ihr könnt also mit einem epischen Abenteuer rechnen, das euch wochenlang unterhalten wird.

Resident Evil Requiem

2:31 Im Switch 2-Trailer zu Resident Evil Requiem säuselt uns der nächste Bösewicht ins Ohr

Erscheint am: 27. Februar

Mit Resident Evil Requiem erscheint im Februar der neunte Hauptteil der erfolgreichsten Horrorspiel-Reihe überhaupt. Diesmal spielt ihr die FBI-Analytikerin Grace Ashcroft, Tochter der Reporterin Alyssa Ashcroft aus Resident Evil Outbreak, die ins zerstörte Raccoon City zurückkehrt, um den Ausbruch der verheerenden Krankheit und den mysteriösen Tod ihrer Mutter zu untersuchen. Ihre Nachforschungen führen sie unter anderem in ein gruseliges Hotel.

Spielerisch scheint sich Requiem an den Vorgängern Resident Evil 7 und Resident Evil Village zu orientieren und Survival-Horror mit Shooter-Gameplay zu bieten. Diesmal dürft ihr allerdings auf Wunsch von der First-Person- in die klassische Third-Person-Perspektive wechseln. Nach allem, was bislang vom Spiel zu sehen war, könnte es dabei wieder deutlich gruseliger zugehen als im eher actionorientierten achten Teil.

Falls ihr noch die Vorgänger nachholen wollt, bevor ihr euch in das neue Horror-Abenteuer stürzt, erscheinen am selben Tag übrigens auch Resident Evil 7 und Resident Evil Village in der Gold Edition für Switch 2:

Virtual Boy – Nintendo Classics

1:30 Virtual Boy-Comeback: Trailer zeigt Spiele und Hardware für Nintendo Switch Online

Erscheint am: 17. Februar

Bei Virtual Boy – Nintendo Classics handelt es sich nicht um ein einfaches Spiel, sondern um einen neuen Service, der im Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online enthalten ist. Dieser lässt euch bald Spiele, die ursprünglich für den Virtual Boy erschienen sind, auf Switch oder Switch 2 spielen. Beim Virtual Boy handelt es sich um einen Vorreiter heutiger Virtual Reality Headsets, der im Jahr 1995 erschienen ist.

Zum Start des Services werden sechs Spieleklassiker verfügbar sein, nämlich 3-D Tetris, Teleroboxer, Virtual Boy Wario Land, The Mansion of Innsmouth, GOLF und RED ALARM. Um den neuen Service nutzen zu können, braucht ihr allerdings die entsprechende Hardware, nämlich entweder eine äußerlich weitgehend originalgetreue Nachbildung des Virtual Boy oder eine günstigere Karton-Variante, die gemeinsam mit der Switch oder Switch 2 verwendet werden. Hier findet ihr sie:

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

In Yakuza Kiwami 3 seid ihr nicht nur in Tokio, sondern auch im sonnigen Okinawa unterwegs.

Erscheint am: 12. Februar

Nachdem im November 2025 mit Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 schon die beiden ersten Spiele der berühmten Yakuza-Reihe Neuauflagen für Switch 2 bekommen haben, ist nun auch der dritte Teil an der Reihe. Das actionreiche Gangster-Epos setzt die Geschichte von Kazuma Kiryu fort und liefert spektakuläre Nahkämpfe mit Kombos wie in einem Fighting Game. Diesmal dürft ihr zudem die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Straßen Okinawas und Tokios erkunden.

Schon das Hauptspiel bietet neben besserer Grafik einige zusätzliche Inhalte, obendrein wird euch mit Dark Ties ein komplett neues, separates Spiel mitgeliefert. Dieses erzählt euch die Geschichte von Yoshitaka Mine, einem anderen Charakter aus Yakuza 3, der sich nach dem Scheitern seines Start-ups in die Welt des organisierten Verbrechens stürzt. Im Nintendo eShop könnt ihr übrigens bereits eine kostenlose Demo finden.

Reanimal

1:15 Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher im Trailer

Erscheint am: 13. Februar

Reanimal ist das neue Horrorspiel der Tarsier Studios, die zuvor schon mit Little Nightmares und Little Nightmares 2 für Aufsehen gesorgt haben. Auch das neue Werk verbindet Protagonisten, die in einem niedlichen Animationsfilm-Look gehalten sind, mit einer albtraumhaften, surrealen Spielwelt, die jede Menge bizarrer Schrecken bereithält. Allein oder im Koop (online oder lokal) spielt ihr Waisenkinder, die versuchen, ihre verschollenen Freunde zu retten.

Sowohl zu Fuß als auch mit einem Boot erkundet ihr eine mysteriöse Insel, auf der ihr unter anderem von skurrilen Tierwesen gejagt werdet, darunter etwa ein gigantisches Schaf mit viel zu vielen Gliedmaßen, das schon im ersten Trailer für Gänsehaut gesorgt hat. Das Gameplay dürfte die schon aus Little Nightmares bekannte Mischung aus Schleichen, Erkundung und kleinen Rätseln bieten. Auch für dieses Spiel hat der Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo zu bieten.

Gear.Club Unlimited 3

In Gear.Club Unlimited 3 seid ihr erstmals in der Reihe auch auf der Autobahn unterwegs.

Erscheint am: 19. Februar

Mit Gear.Club Unlimited 3 bekommt die Rennspiel-Reihe des Studios Eden Games, das für Genre-Klassiker wie Test Drive Unlimited und diverse V-Rally-Spiele verantwortlich ist, einen neuen Teil für Switch 2. Mit über 40 lizenzierten Wagen von Marken wie Bugatti, Porsche, BMW oder Honda seid ihr diesmal an der französischen Mittelmeer­küste und in Japan unterwegs und nehmt dort nicht einfach nur an Rennen teil, sondern baut nebenbei auch euren eigenen Club auf.

Das Fahrverhalten eurer Lieblingswagen könnt ihr im Spielverlauf umfangreich an eure Vorlieben anpassen und sie auch optisch umgestalten. Neu im Vergleich zu den Vorgängern ist zudem, dass euch die über 50 verschiedenen Strecken teilweise durch den dichten Verkehr der Autobahnen führen, was euch vor die Herausforderung stellt, die Bewegungen der anderen Wagen vorauszuahnen und jeden Moment zu waghalsigen Manövern bereit zu sein.

Ys X: Proud Nordics

In Ys X seid ihr in einer nordischen Fantasy-Welt unterwegs, und zwar sowohl an Land als auch auf See.

Erscheint am: 20. Februar

Ys X: Proud Nordics ist die Switch 2-Neuauflage von Ys X: Nordics aus 2024 und bietet neben verbesserter Grafik auch Extra-Inhalte wie neue Spielmechaniken, einen zusätzlichen, besonders anspruchsvollen Dungeon und sogar einen ganz neuen Handlungsstrang, der direkt ins Hauptspiel integriert ist. Es handelt sich um ein großes japanisches Rollenspiel mit einem ungewöhnlichen Setting, das Wikinger-Ästhetik mit Piratenabenteuer vermischt.

Als Abenteurer Adol und Piratin Karja nehmt ihr den Kampf gegen mysteriöse Monster auf. Seid ihr an Land unterwegs, könnt ihr dabei auf Zauber und spektakuläre Nahkampfangriffe zurückgreifen und jederzeit zwischen den beiden Helden wechseln oder ihre Fähigkeiten zu besonders mächtigen Kombo-Attacken vereinen. Auf See stehen euch hingegen die Kanonen eures eigenen Schiffes zur Verfügung, um feindliche Schiffe zu versenken.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown

In Star Trek: Voyager – Across the Unknown habt ihr aus der Seitenansicht die volle Kontrolle über das berühmte Raumschiff und all seine Räume.

Erscheint am: 18. Februar

Star Trek: Voyager – Across the Unknown ist ein Survival-Strategiespiel, in dem ihr selbst das Schicksal des legendären Raumschiffs bestimmt: Nachdem die Voyager stark beschädigt wurde, müsst ihr sie von Grund auf wieder instandsetzen und dabei selbst entscheiden, worauf ihr den Fokus legt, von der Energieversorgung über die Crew-Quartiere bis zur Forschung. Währenddessen erkundet ihr den geheimnisvollen Delta-Quadranten und sucht nach wertvollen Ressourcen.

Das Gameplay-Konzept erinnert an den Roguelike-Hit Faster Than Light, mit dem Unterschied, dass euer Schiff weit größer ist und ihr es aus der Seitenansicht betrachtet. Kommt es zu Kämpfen mit anderen Schiffen, müsst ihr die Befehle für Angriffe und Manöver geben und darauf achten, dass jede Station mit dem richtigen Crew-Mitglied besetzt ist. Auf einer Übersichtskarte wählt ihr euer nächstes Reiseziel aus und schickt Teams zu Expeditionen auf fremde Planeten.

Seafrog

Als Frosch mit Raketenschraubenschlüssel rast ihr in Seafrog durch bunte Level.

Erscheint am: 19. Februar

Seafrog ist ein bunter Platformer, der 3D-Grafik mit 2D-Leveldesign mischt und in dem ihr als Frosch auf einem raketengetriebenen Schraubenschlüssel durch die Level gleitet. Das Bewegungssystem erinnert dabei an ein Skateboard-Spiel, einschließlich Grinds, Kickflips und Trick-Kombos. Durch diese Tricks sammelt ihr Treibstoff für den Boost eures Schraubenschlüssels und könnt so mit Höchstgeschwindigkeit durch Gegner hindurchrasen oder Wände senkrecht hochfliegen.

Das Spiel ist in Kapitel unterteilt, von denen jedes auf einem anderen Schiff mit einem eigenen Thema und neuen Gegnertypen spielt, von Wikingergeistern bis hin zu menschenfressenden Hühnern. Euer Ziel ist es, besondere Zahnräder zu erobern, mit denen ihr die Kanone eures eigenen Schiffes reparieren könnt. Mit dieser Kanone könnt ihr euch auf andere Schiffe und schließlich zu eurem eigentlichen Ziel, einem rettenden Wasserflugzeug, katapultieren.