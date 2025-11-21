Läuft gerade Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang
Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang

Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang

Samara Summer
21.11.2025 | 09:31 Uhr

Während Little Nightmares 3 vom Until Dawn-Entwickler Supermassive kam, arbeitet das Team hinter den ersten beiden Teilen der Grusel-Reihe, Tarsier Studios, an einer neuen IP. Reanimal sieht allerdings LN zum Verwechseln ähnlich. Das neue Spiel bietet außerdem jetzt ebenfalls Koop. Während des Xbox Partner Showcases wurde ein ganz neuer Trailer gezeigt, der wieder richtig Lust auf das Horror-Abenteuer gemacht hat.

Zudem hat er nun das genaue Release-Datum verraten. Reanimal erscheint am 13. Februar auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2. Die Vorbestellung ist jetzt gestartet und eine Demo gibt's auch.
