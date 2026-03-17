Pokémon knapp geschlagen: Dieses PS5-Spiel ist besser als der Nintendo-Hit und jetzt günstig!

Gerade optisch ist dieses PS5-Spiel Pokémon-Legenden: Z-A weit voraus.

Eigentlich läuft es für Pokémon ja nicht schlecht: Mit Pokémon Pokopia hat Nintendo gerade erst das beste Pokémon-Spiel seit vielen Jahren abgeliefert und Pokémon-Legenden: Z-A hatte zumindest frische Ideen. Das Problem dabei: Pokopia ist kein klassisches Pokémon und Z-A sieht leider längst nicht so frisch aus, wie es sich spielt. Wer typisches Monstersammeln mit schicker Grafik will, ist deshalb mit diesem PS5-Spiel besser beraten:

Im oben verlinkten Amazon-Angebot bekommt ihr den 2025 erschienenen Überraschungshit jetzt laut Vergleichsplattformen günstig wie nie! Falls er dort schon ausverkauft sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr den Deal alternativ auch hier bei MediaMarkt und Saturn finden:

450 Monster, zwei Welten und hohe Wertungen: Das ist die Pokémon-Alternative für PS5!

11:58 Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden

Autoplay

Es geht hier um Digimon Story Time Stranger, den im letzten Jahr erschienenen jüngsten Teil der Reihe, die Pokémon schon seit Jahrzehnten Konkurrenz macht. Wie üblich seid ihr abermals in zwei parallelen Welten unterwegs: Die eine ist das Tokio der nahen Zukunft, die andere ist die digitale Welt Iliad, in der ihr auf die Suche nach den Digimon geht. Beide Welten werden hübsch in Szene gesetzt, wobei vor allem die digitale Welt kreatives, fremdartiges Artdesign bietet.

Eine Open World bekommt ihr hier übrigens nicht, sondern eher kompakte, frei erkundbare Gebiete, die dafür sowohl optisch als auch inhaltlich deutlich detaillierter und dichter wirken als die offene Welt des Konkurrenten Pokémon-Legenden: Z-A und jede Menge zu entdecken bieten. Außerdem bekommt ihr hier eine erstaunlich spannende und wendungsreiche Geschichte geboten, die sich um Zeitreisen und den drohenden Untergang Tokios dreht.

Gerade in der digitalen Welt mit ihrem kreativen Artdesign ist Digimon Story Time Stranger ein wirklich hübsches Spiel.

Das Wichtigste bei einem klassischen Monstersammel-Spiel sind aber natürlich die Monster: Mit 450 verschiedenen Digimon hat Time Stranger sogar nochmals deutlich mehr zu bieten als die Vorgänger Digimon Story: Cyber Sleuth und Hacker's Memory zusammen. Noch dazu sind die Monster hervorragend animiert, wie sich vor allem an den verschiedenen reitbaren Digimon zeigt, auf deren Rücken, Schultern, Händen und Klauen wir durch die digitale Welt reisen.

Beim Gameplay ist Digimon Story Time Stranger weniger innovativ als Pokémon-Legenden: Z-A, das bewährte Rundenkampfsystem funktioniert jedoch einwandfrei. Mit rund 60 Spielstunden bekommt ihr auch genug Umfang geboten. Insgesamt ist Time Stranger laut internationalen Kritiken knapp das bessere Spiel als der Nintendo-Hit: Der Wertungsdurchschnitt liegt auf OpenCritic bei 81 Punkten im Vergleich zu 79 bei Pokémon-Legenden: Z-A.