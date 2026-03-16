85 Punkte im Test: Dieses PS5-Spiel liefert Survival-Horror alter Schule und ist jetzt richtig günstig!

Für uns war dieses Spiel eines der absoluten Horror-Highlights des letzten Jahres.

Jetzt könnt ihr ein kreatives Horrorspiel-Highlight aus dem letzten Jahr, das bislang leider nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es unserer Meinung nach verdient hätte, günstig im Angebot abstauben. Auf die PS5-Version des im September erschienenen Spiels gibt es bei Amazon aktuell 48 Prozent Rabatt, laut Vergleichsplattformen war der Grusel-Shooter noch nie zuvor so günstig. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots, der Preis könnte sich also jederzeit ändern. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch weitere PS5-Highlights aus 2025 günstiger. Hier eine kleine Auswahl:

Postapokalyptischer Survival-Shooter: Das ist das Horror-Highlight für PS5!

Nicht nur die Rüstung unserer Spielfigur sorgt dafür, dass Cronos angenehme Erinnerungen an Dead Space weckt, auch wenn das Setting ein ganz anderes ist.

Wir sprechen hier von Cronos: The New Dawn, dem neuen Spiel aus dem Hause Bloober Team, das erst ein Jahr zuvor mit dem Silent Hill 2 Remake für ein echtes Horror-Highlight gesorgt hat. Diesmal hat sich das Team ein ganz anderes Szenario ausgesucht: Wir befinden uns in einer alternativen, postapokalyptischen Version Polens der 1980er und erkunden in einer schweren Rüstung steckend eine Welt voller Häuserruinen, zerstörter Panzer und Überreste der alten Zivilisation.

Unsere Aufgabe ist es, Risse im Raum-Zeit-Gefüge zu finden, um dadurch die scheinbar schon verlorene Welt vielleicht doch noch zu retten. Dabei stellen sich uns bizarre Monster in den Weg, die sogar mit den Leichen anderer Monster verschmelzen und dadurch noch stärker werden können, wenn wir sie nicht daran hindern. Glücklicherweise steht uns dafür eine stattliche Auswahl an Schusswaffen und Minen zur Verfügung.

15:56 Cronos: The New Dawn - Test-Video zum neuen Horror-Shooter im Stil von Dead Space

Autoplay

Obendrein entdecken wir im Spielverlauf verschiedene Science-Fiction-Gadgets, die das Spiel buchstäblich auf den Kopf stellen können, wie die Gravitationsstiefel, die uns an Decken und Wänden laufen lassen. Mit dem Zeitmanipulationsstrahl können wir zudem zerstörte Gegenstände wieder in ihren heilen Zustand zurückversetzen oder verschüttete Wege freiräumen – eine Mechanik, die man so ähnlich etwas aus Singularity oder Quantum Break kennt.

Im Kern handelt es sich bei Cronos: The New Dawn um einen Survival-Horror-Shooter alter Schule, der angenehme Erinnerungen an Dead Space und manches Resident Evil weckt und zudem durch sein ungewöhnliches, atmosphärisch umgesetztes Szenario überzeugt. In unserem GamePro-Test haben wir das mit ansehnlichen 85 Punkten belohnt. Mit gut 20 Stunden Spielzeit bietet Cronos für ein Horrorspiel zudem einen soliden Umfang und ist seinen aktuellen Preis damit auf jeden Fall wert.