PS5-Spiele supergünstig: Meine Top 10 der Games im Amazon-Sale!

PS5-Games im Sale bei Amazon: Von Exclusives und Open-World bis hin zu einem Aufbau-Epos ist alles dabei.

PS5-Spiele sind häufig relativ teuer, daher lohnt es sich immer, auf einen Sale zu warten. Bei Amazon sind gerade einige der Top-Spiele der letzten Jahre im Angebot und teils drastisch reduziert. Ich habe euch eine Liste der 10 spannendsten Spiele zusammengestellt!

Von Clair Obscur über Spider-Man bis hin zu Black Myth: Wukong

Ich bin schon vor Jahren davon abgerückt, Games zum Vollpreis zu kaufen. Einerseits, weil der Release mittlerweile ja fast schon immer etwas holprig abläuft, andererseits weil die meisten Spiele innerhalb kürzester Zeit schon 20 bis 30 Prozent günstiger sind. Hier bekommt ihr einige der Top-Spiele der jüngsten Vergangenheit im Sale.

1:45 Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive Open World-Spiel alles auf dem Kasten hat

Autoplay

Die nächste Open-World-Revolution: Crimson Desert erscheint diese Woche!

Ich bin ja schon immer automatisch skeptisch, wenn ein neues Spiel gehyped wird, aber bei Crimson Desert muss auch ich aufpassen, nicht mitgerissen zu werden. Trotz all meiner Skepsis suche ich noch nach dem großen Haken bei dem Spiel, aber ich finde ihn einfach nicht.

Mein Gott, was sieht dieses Spiel gut aus. Endlich wissen wir auch, wie es auf Konsolen ausschaut und ich muss sagen: Ich bin positiv überrascht.

Crimson Desert erscheint diese Woche auf PC, PS5 und Xbox. Kaum ein Rollenspiel wird aktuell sehnlicher erwartet.

Beim Gameplay bekommt man alles, was man sich in einer großen Welt wünscht, vom Basenbau bis hin zu einer extrem lebendigen Umgebung. Ihr könnt fliegen, reiten, laufen, müsst Rätsel lösen wie bei Zelda und seid natürlich Teil einer großen Story, von der ich an der Stelle gar nicht viel verraten will.

Jedenfalls: Crimson Desert verspricht eine Granate zu werden. Hier könnt ihr es euch direkt bestellen, um zu Release loszulegen: