PS5-Spiele supergünstig: Meine Top 10 der Games im Amazon-Sale!

PS5-Spiele sind häufig relativ teuer, daher lohnt es sich immer, auf einen Sale zu warten. Bei Amazon sind gerade einige der Top-Spiele der letzten Jahre im Angebot und teils drastisch reduziert. Ich habe euch eine Liste der 10 spannendsten Spiele zusammengestellt!Hier geht's zu allen PS5-Spielen im Sale bei Amazon!
Von Clair Obscur über Spider-Man bis hin zu Black Myth: Wukong
Ich bin schon vor Jahren davon abgerückt, Games zum Vollpreis zu kaufen. Einerseits, weil der Release mittlerweile ja fast schon immer etwas holprig abläuft, andererseits weil die meisten Spiele innerhalb kürzester Zeit schon 20 bis 30 Prozent günstiger sind. Hier bekommt ihr einige der Top-Spiele der jüngsten Vergangenheit im Sale.
- Horizon: Zero Dawn (remastered) inkl. Erweiterung supergünstig: Eins der grafisch schönsten und spaßigsten Open-World-Spiele, das ich je gespielt habe. Doch die Story ist es, die mich so mitgerissen hat!
- Black Myth: Wukong inklusive Update auf die Deluxe-Edition: Der absolute Grafikkracher ist endlich mal im Sale und macht richtig Laune!
- Clair Obscur: Edition 33: Das Spiel des Jahres 2025 hat unzählige Preise abgeräumt. Man kann es absolut als ein Kunstwerk in Sachen Story, Artdesign und Soundtrack bezeichnen.
- Astro Bot: Eine Liebeserklärung an die Gaming-Geschichte: Wer Astro Bot nicht kennt, für den sieht es nach einem 08/15-Spiel aus. Kenner wissen: Wer Astro Bot kauft, kauft sich gute Laune und eine Gaming-Perle die zurecht ein Bestseller geworden ist!
- Hogwarts Legacy: Das größte Harry Potter-Spiel jemals: Wir schreiben das Jahr 2026 und das Harry Potter-Universum ist immer noch beliebt. Hogwarts Legacy ist ohne Zweifel das beste und größte Spiel, das es dazu jemals gab!
- Anno 117: Pax Romana - der Aufbau-Traum für Strategen: Die PS5 braucht mehr Strategiespiele! Bisher galt das immer als unmöglich, doch Anno 117 macht komplexen Städtebau so zugänglich wie kein Spiel zuvor - und das ganz, ohne auf Spieltiefe zu verzichten.
- Star Wars Outlaws: Das beste Star Wars-Spiel, das ihr ignoriert habt: Mein Kollege Simon schwört auf Star Wars Outlaws. Nach viel Kritik zu Release wurde dieser Titel nochmal grundlegend aufpoliert und macht jetzt richtig viel Spaß!
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Day 1 Edition): Mal wieder Bock auf die gute, alte Metal Gear Solid-Reihe? Hier taucht ihr in die Origin-Story von Snake ein. Es wird actionreich!
- Marvel's Spider-Man 2:: Spider-Man 2 gehört zu den Spielen, die einfach unsagbar viel Laune machen. Sich durch New York City zu schwingen, die bösen Jungs zu vermöbeln und die Story zu verfolgen wird nie langweilig.
- Avatar: Frontiers of Pandora (From The Ashes Edition inkl. Basis-Spiel): Die Welt von Avatar weiß nicht nur auf der Kinoleinwand zu verzaubern, sondern macht auf im Spiel richtig viel her. Wer einmal auf Pandora bei Nacht herumspaziert ist, weiß, was ich meine.
Die nächste Open-World-Revolution: Crimson Desert erscheint diese Woche!
Ich bin ja schon immer automatisch skeptisch, wenn ein neues Spiel gehyped wird, aber bei Crimson Desert muss auch ich aufpassen, nicht mitgerissen zu werden. Trotz all meiner Skepsis suche ich noch nach dem großen Haken bei dem Spiel, aber ich finde ihn einfach nicht.
Mein Gott, was sieht dieses Spiel gut aus. Endlich wissen wir auch, wie es auf Konsolen ausschaut und ich muss sagen: Ich bin positiv überrascht.
Beim Gameplay bekommt man alles, was man sich in einer großen Welt wünscht, vom Basenbau bis hin zu einer extrem lebendigen Umgebung. Ihr könnt fliegen, reiten, laufen, müsst Rätsel lösen wie bei Zelda und seid natürlich Teil einer großen Story, von der ich an der Stelle gar nicht viel verraten will.
Jedenfalls: Crimson Desert verspricht eine Granate zu werden. Hier könnt ihr es euch direkt bestellen, um zu Release loszulegen:Bestell dir hier Crimson Desert für PS5 vor!