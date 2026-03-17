PS5-Spiele supergünstig: Meine Top 10 der Games im Amazon-Sale!

Bei Amazon sind gerade richtig gute PS5-Spiele im Rausverkauf. Darunter Clair Obscur: Expedition 33 (Spield es Jahres 2025), Spider-Man 2 und weitere AAA-Titel und Exclusives.

GamePro Deals , Frederic Hamann
17.03.2026 | 20:02 Uhr


zum Shop

PS5-Games im Sale bei Amazon: Von Exclusives und Open-World bis hin zu einem Aufbau-Epos ist alles dabei. PS5-Games im Sale bei Amazon: Von Exclusives und Open-World bis hin zu einem Aufbau-Epos ist alles dabei.

PS5-Spiele sind häufig relativ teuer, daher lohnt es sich immer, auf einen Sale zu warten. Bei Amazon sind gerade einige der Top-Spiele der letzten Jahre im Angebot und teils drastisch reduziert. Ich habe euch eine Liste der 10 spannendsten Spiele zusammengestellt!

Hier geht's zu allen PS5-Spielen im Sale bei Amazon!

Von Clair Obscur über Spider-Man bis hin zu Black Myth: Wukong

Ich bin schon vor Jahren davon abgerückt, Games zum Vollpreis zu kaufen. Einerseits, weil der Release mittlerweile ja fast schon immer etwas holprig abläuft, andererseits weil die meisten Spiele innerhalb kürzester Zeit schon 20 bis 30 Prozent günstiger sind. Hier bekommt ihr einige der Top-Spiele der jüngsten Vergangenheit im Sale.

Video starten 1:45 Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive Open World-Spiel alles auf dem Kasten hat

Hier geht's zu allen PS5-Games auf Amazon

Die nächste Open-World-Revolution: Crimson Desert erscheint diese Woche!

Ich bin ja schon immer automatisch skeptisch, wenn ein neues Spiel gehyped wird, aber bei Crimson Desert muss auch ich aufpassen, nicht mitgerissen zu werden. Trotz all meiner Skepsis suche ich noch nach dem großen Haken bei dem Spiel, aber ich finde ihn einfach nicht.

Mein Gott, was sieht dieses Spiel gut aus. Endlich wissen wir auch, wie es auf Konsolen ausschaut und ich muss sagen: Ich bin positiv überrascht.

Crimson Desert erscheint diese Woche auf PC, PS5 und Xbox. Kaum ein Rollenspiel wird aktuell sehnlicher erwartet. Crimson Desert erscheint diese Woche auf PC, PS5 und Xbox. Kaum ein Rollenspiel wird aktuell sehnlicher erwartet.

Beim Gameplay bekommt man alles, was man sich in einer großen Welt wünscht, vom Basenbau bis hin zu einer extrem lebendigen Umgebung. Ihr könnt fliegen, reiten, laufen, müsst Rätsel lösen wie bei Zelda und seid natürlich Teil einer großen Story, von der ich an der Stelle gar nicht viel verraten will.

Jedenfalls: Crimson Desert verspricht eine Granate zu werden. Hier könnt ihr es euch direkt bestellen, um zu Release loszulegen:

Bestell dir hier Crimson Desert für PS5 vor!
Noch mehr Top-Angebote:
Top-Angebot für PS5: Unser heißgeliebtes Horrorspiel-Highlight aus 2025 ist jetzt günstig wie nie!
von GamePro Deals
Cosori Airfryer supergünstig: Diese Heißluftfritteuse ist ein Preis-Leistungs-Knaller!
von Frederic Hamann
Pokémon knapp geschlagen: Dieses PS5-Spiel ist besser als der Nintendo-Hit und jetzt günstig!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
zum Shop
zum Shop
zum Shop
zum Shop
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

PS5-Spiele supergünstig: Meine Top 10 der Games im Amazon-Sale!

vor 2 Stunden

Top-Angebot für PS5: Unser heißgeliebtes Horrorspiel-Highlight aus 2025 ist jetzt günstig wie nie!

vor 3 Stunden

Cosori Airfryer supergünstig: Diese Heißluftfritteuse ist ein Preis-Leistungs-Knaller!

vor 5 Stunden

Pokémon knapp geschlagen: Dieses PS5-Spiel ist besser als der Nintendo-Hit und jetzt günstig!

vor 6 Stunden

Der Kindle Colorsoft zählt zu den besten E-Readern mit Farbdarstellung – für wen er sich am meisten lohnt
mehr anzeigen