Die 10 besten Switch-Spiele im Prime Day-Angebot: Diese Schnäppchen dürft ihr euch nicht entgehen lassen!

Der Amazon Prime Day 2024 hat einige günstige Schnäppchen für Nintendo Switch zu bieten. Wir haben euch die Highlights herausgesucht.

Der Amazon Prime Day 2024 läuft und hat eine Menge Gaming-Angebote im Gepäck. Auch für die Nintendo Switch sind viele spannende Deals dabei, ihr bekommt sogar ein paar große First-Party-Spiele aus 2023 und 2024 günstiger. Unten in diesem Artikel haben wir euch die Highlights herausgesucht. Wer sich lieber selbst einen Eindruck verschaffen möchte, findet die Übersicht über die Switch-Angebote des Prime Day hier:

Die Angebote des Amazon Prime Day 2024 gelten den ganzen 16. und 17. Juli hindurch, sie können aber natürlich auch schon vor dem offiziellen Ende ausverkauft sein. Die Deals sind wie immer nur für Prime-Mitglieder verfügbar.

Switch-Spiele im Prime Day-Angebot: 10 Highlights

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Unter den Switch-Exklusivspielen ist vor allem Mario + Rabbids: Sparks of Hope zum Preis von schlappen 14,99€ ein echtes Schnäppchen für alle, die auch nur ein bisschen was mit Rundentaktik im XCOM-Stil anfangen können. Aber auch Pikmin 4 und das Super Mario RPG Remake sind ungewöhnlich stark reduziert für First-Party-Titel:

7:58 Der große Auftritt ihrer Majestät - Princess Peach: Showtime!

Mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor und Princess Peach: Showtime sind auch zwei der größten Switch-Hits aus 2024 mit dabei. Hier fallen die Rabatte nicht ganz so groß aus, aber insbesondere im Fall der Paper Mario-Neuauflage lohnt sich die Investition trotzdem zweifellos. Mit einem internationalen Wertungsdurchschnitt von 88 Punkten laut OpenCritic handelt es sich nämlich um eines der Top-Spiele des Jahres.

Ein Tipp für alle Star Wars-Fans ist zudem das Star Wars Heritage Pack, durch das ihr sieben Spieleklassiker auf einen Schlag bekommt. Mit Shootern wie Jedi Knight 2 und 3, den Rollenspielen Knights of the Old Republic 1 und 2 und dem Star Wars Racer, der auf den Pod-Rennen aus Episode 1 basiert, wird euch eine bunte Mischung verschiedener Genres geboten.

Ihr wollt weitere günstige Schnäppchen vom Amazon Prime Day entdecken? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: