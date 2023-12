Das sind die 10 Top-Spiele, die ihr 2023 am meisten auf Google gesucht habt

Google zeigt uns die Top 10 der meistgesuchten Spiele des Jahres.

Am Ende des Jahres hagelt es Wrap Ups und Statistiken. So auch bei Suchmaschinengigant Google, der uns unter anderem die zehn meistgesuchten Videospiele des Jahres offenbart.

Und wir wollen gar nicht lange schnacken, hier ist Googles Top 10 (via Google Trends):

Platz 1: Hogwarts Legacy

3:01 Hogwarts Legacy - Diese 17 magischen Details verstecken sich im Spiel - Diese 17 magischen Details verstecken sich im Spiel

Harry Potter ist eine der größten Entertainment-Marken aller Zeiten, kein Wunder also dass Hogwarts Legacy so große Wellen geschlagen hat. Im Action-RPG schlüpfen wir in die Rolle eines Zauberei-Schülers bzw. einer -Schülerin und erkunden die freie Spielwelt von Hogwarts und Umland.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Platz 2: The Last of Us

2:11 The Last of Us Part 1-Trailer zeigt verbesserte Charaktere, KI und neue Details

Die diesjährige Popularität des Videospiels dürfte darin begründet liegen, dass Anfang 2023 die gleichnamige HBO-Show mit Pedro Pascal und Bella Ramsey in den Hauptrollen veröffentlicht wurde und große Erfolge feierte. In The Last of Us begleiten wir Schmuggler Joel, der die gegen einen gefräßigen Pilzmutanten immune Ellie quer durch die postapokalyptische USA eskortieren muss.

Alle bisherigen Infos zur angekündigten zweiten Staffel von The Last of Us gibt's übrigens hier:

Und die restlichen Plätze:

Platz 3: Connections

Connections Platz 4: Battlegrounds Mobile India

Battlegrounds Mobile India Platz 5: Starfield

Starfield Platz 6: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Platz 7: Melon Maker: Fruit Game

Melon Maker: Fruit Game Platz 8: Diablo 4

Diablo 4 Platz 9: Atomic Heart

Atomic Heart Platz 10: Sons of the Forest

Mehr zum Thema Das renommierte Time-Magazine hat die Spiele des Jahres gewählt und auf Platz 1 ist nicht Baldur's Gate 3 von Tobias Veltin

Für alle Statistiknerds unter euch haben wir oben noch einmal die Spiele des Jahres des Time-Magazine verlinkt, bei der es Baldur's Gate 3 nicht auf die 1 schaffte, sondern stattdessen ein gefeiertes Mystery-Abenteuer.

Noch mehr Statistik: Die meistgesuchte TV-Show in diesem Jahr auf Google ist übrigens ebenfalls The Last of Us, gefolgt von Wednesday und Ginny & Georgia. One Piece landet auf Platz 4 der Google-Suche.