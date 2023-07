Call of Duty muss sich diesem Spieler zufolge wohl gar nicht jedes Jahr groß neu erfinden.

15 Jahre sind eine lange Zeit. Aber offenbar nicht lang genug für manche Spieler*innen, um die Lust an einem ganz bestimmten Titel zu verlieren. Das scheint jedenfalls bei diesem Schwiegervater hier der Fall zu sein, der Call of Duty: World at War seit seinem Release die Treue hält. In dieser Zeit hat der Hardcore-CoD-Fan eine beeindruckende Statistik aufgestellt, die fast 500.000 Kills umfasst.

65-jähriger spielt schon seit 15 Jahren Call of Duty 5 und das hier sind seine Statistiken

Darum geht's: Vielleicht habt ihr auch dieses eine Spiel, das euch einfach nicht loslässt. Das sich wie nach Hause kommen anfühlt, bei dem ihr euch auskennt und einfach wohl und geborgen fühlt. Bei manchen Menschen kann das offenbar sogar ein Militärshooter mit Setting im Zweiten Weltkrieg wie Call of Duty: World at War sein.

Auf Reddit hat eine Person jetzt die Spiele-Statistik seines Schwiegervaters gepostet. Der soll 65 Jahre sein und seit 15 Jahren regelmäßig sowie ausschließlich CoD World at War gespielt haben. Dabei kommt er auf eine reine Spielzeit von 293 Tagen, 14 Stunden und 23 Minuten. Oder insgesamt 7.046 Stunden, die hier gezockt wurden.

Dabei wurden insgesamt 498.768 Kills erzielt und nur 294.385 Tode gesammelt – was eine K/D Ratio von ungefähr 1.69 ergibt, bei fast einer halben Million Kills. Insgesamt hat der CoD-Spieler in all den Jahren beinahe 20.000 Headshots verteilt. Meist schieße er mit der MP40 aus der Hüfte, wie der Redditor erklärt.

In den Kommentaren werden weitere interessante Rechen-Vergleiche angestellt:

Der Schwiegervater hat im Schnitt jeden Tag 91 Kills erzielt, vorausgesetzt, er hat wirklich täglich gespielt.

erzielt, vorausgesetzt, er hat wirklich täglich gespielt. Ungefähr eine Stunde und 20 Minuten pro Tag wurden hier in das Spiel investiert.

Gleichzeitig häufen sich natürlich unzählige nostalgische Kommentare, die sich wohlig an Call of Duty: World at War zurück erinnern. Die meisten CoD-Fans scheinen diesen Teil in sehr guter Erinnerung zu haben und er kann auch immer noch online gespielt werden. Mit World at War hielt auch der Zombies-Modus Einzug im Franchise.

Gibt es ein Spiel, das ihr schon so lange und immer noch, immer wieder spielt? Wenn ja, welches ist es? Oder kennt ihr jemanden, bei dem das so ist?