Mit 15 verließ er die Schule, um durch Fortnite-Spielen Geld zu verdienen - Das macht der junge Gamer fünf Jahre später

Die meisten Kids dürften davon träumen und viele Eltern halten es wohl für einen Alptraum: Mit 15 Jahren eine professionelle Fortnite-Laufbahn einzuschlagen, birgt gewisse Risiken. Aber bei diesem jungen Menschen wurde das Wagnis eingegangen. Er bekam sogar Unterstützung von seiner Mutter und konnte seine schulische Bildung so umstrukturieren, dass der Fokus auf eSport liegt. Das ist mittlerweile allerdings fünf Jahre her und da stellt sich natürlich die Frage, ob das Experiment geklappt hat.

15-Jähriger verdient dank Unterstützung seiner Mutter mit Fortnite richtig viel Geld, spielt mittlerweile aber etwas ganz anderes

Fortnite kann als Einnahme-Quelle dienen, wenn es ans Eingemachte geht. Bei Turnieren gibt es durchaus hohe Preisgelder für alle, die wirklich gut sind. Aber die Spitze ist natürlich hart umkämpft, dafür muss ordentlich trainiert werden. Insbesondere, wenn die Team-Kameraden aus den USA stammen und gemeinsam gespielt werden soll, kollidiert das natürlich schon allein zeitlich mit der klassischen Schullaufbahn.

Die Mutter von benjyfishy unterstützt ihn aber so gut es geht und war sogar dazu bereit, ihrem Sohn die Berufswahl als eSport-Profi zu ermöglichen. Weil wegen der Zeitverschiebung und den US-Mitspieler*innen aber oft in der Nacht gezockt wurde, musste die klassische Schule an den Nagel gehängt werden. Der 15-jährige Profi-Spieler wechselte vom normalen College zu Online-Kursen, die etwas länger dauern, aber besser passten.

Das Ganze war ein großer Erfolg: Der junge aufstrebende Fortnite-Spieler war richtig gut und soll zwischen 2019 und 2023 insgesamt über 650.000 US-Dollar (über 602.000 Euro) mit seinem Skill verdient haben. Das ist selbst auf fünf Jahre verteilt ein mehr als stattliches Einkommen, dass sowohl für ihn als auch seine Mutter reichen dürfte. Aber mittlerweile zockt benjyfishy gar kein Fortnite mehr.

Was macht er jetzt?

Fünf Jahre später hat sich benjyfishy schon den nächsten Traum erfüllt. Weil Fortnite kein richtiges Wettkampfspiel sei und er das schon immer machen wollte, hat sich der Gamer dazu entschlossen, Valorant zu spielen. Das tut er nun auch schon eine ganze Weile und auch relativ erfolgreich (via: JeuxVideo).

Gewagter Wechsel: Allerdings tritt benjyfishy in Valorant natürlich gegen andere Profis an, die ihm ein paar Jahre Erfahrung voraus haben. Valorant ist bereits 2020 erschienen, dementsprechend muss der Jungspund jetzt aufholen. Aber er lässt sich nicht lumpen, wurde bereits als aufsteigender Valorant-Spieler ausgezeichnet und hat sich für mehrere Profi-Turniere qualifiziert.

