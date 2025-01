1TB Switch-Speicherkarte 70% günstiger im Angebot: Taugt die riesige microSD auch für Switch 2?

Gerade könnt ihr eine 1TB große Speicherkarte für Nintendo Switch zum Top-Preis abstauben. Was sie taugt und ob sie auch mit der Switch 2 funktionieren könnte, erklären wir hier.

Wer mehr Speicher für die Nintendo Switch braucht, findet im großen WSV-Sale bei MediaMarkt gerade ein hervorragendes Angebot, das euch genügend Platz für mindestens ein paar Dutzend AAA-Spiele verschafft: Die microSD-Speicherkarte SanDisk Ultra Plus mit 1TB Speicherplatz ist dort jetzt um stolze 70% reduziert, der Preis sinkt somit von 199,99€ (UVP) auf schlappe 59€

– ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis!

Der WSV bei MediaMarkt läuft noch bis zum Morgen des 27. Januar. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass die günstige Switch-Speicherkarte früher ausverkauft sein könnte.

Was taugt die Sandisk Ultra Plus Speicherkarte für die Switch?

Für den Einsatz in der Nintendo Switch ist die SanDisk Ultra Plus perfekt geeignet, natürlich taugt die mit einem Adapter gelieferte microSD-Speicherkarte aber auch für viele andere Geräte.

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 160 MB/s ist die SanDisk Ultra Plus bestens für den Einsatz in der Nintendo Switch geeignet. Die Konsole braucht eine Speicherkarte mit mindestens 60, besser aber über 80 MB/s. Mit dieser Geschwindigkeit bekommt ihr bereits Ladezeiten, die nah an den internen Speicher heranreichen und dem Laden vom Cartridge oft sogar ganz knapp überlegen sind.

Die 160 MB/s kann die Switch gar nicht voll ausnutzen, bei etwas mehr als 100 MB/s ist für die Konsole bereits Schluss – wobei allerdings zu beachten ist, dass microSDs nicht immer konstant die angegebene Maximalgeschwindigkeit liefern. Deshalb ist es keine schlechte Idee, eine Speicherkarte zu verwenden, die auf dem Papier ein gutes Stück schneller ist als nötig.

Dass die SanDisk Ultra Plus so günstig ist, liegt vor allem daran, dass ihre Schreibgeschwindigkeit nicht besonders hoch ist. Das ist für die Verwendung in der Switch jedoch nicht wichtig. Falls ihr hingegen mit dem Handy oder der Kamera 4K-Videos aufnehmen wollt, ist die SanDisk Ultra Plus keine gute Wahl. Dafür braucht ihre eine Karte der Geschwindigkeitsklasse U3 bzw. V30, während es sich hierbei um eine Karte der Klasse U1 bzw. V10 handelt.

Eignet sich die Speicherkarte auch für die Nintendo Switch 2?

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Kurz gesagt: Vermutlich leider nicht. Da Nintendo bislang noch nicht viel über die technischen Daten der Nintendo Switch 2 verraten hat, können wir zwar nichts Sicheres hierzu sagen. Gerüchten zufolge soll die Switch 2 aber auf microSD Express-Karten setzen, die um ein Vielfaches schneller (und teurer) sind als gewöhnliche microSDs.

Dass die bisherigen Switch-Speicherkarten trotzdem noch mit der Switch 2 funktionieren, ist zwar momentan nicht auszuschließen, wir würden uns aber nicht darauf verlassen. Falls ihr nur noch Geld in eine Speicherkarte investieren wollt, die ihr später auch in der Switch 2 verwenden könnt, solltet ihr also besser abwarten, bis Nintendo am 2. April mehr über die Konsole preisgibt. Wer nicht warten kann und jetzt gleich mehr Platz braucht, macht mit der SanDisk Ultra Plus aber einen hervorragenden Deal: